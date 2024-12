O nowym Oplu pisaliśmy już w naTemat przy okazji jego polskiej premiery. Frontera wjeżdża w miejsce Crosslanda, jednak tylko "na papierze" będzie to zamiana jeden do jednego. Jak wtedy usłyszeliśmy, Opel Frontera ma być zupełnie inaczej postrzegany.

Teraz mieliśmy okazję przyjrzeć się temu Oplowi z bliska, podczas pierwszych jazd na Majorce. I szczerze mówiąc, kiedy można było zobaczyć go już w drogowych warunkach, sprawiał wrażenie nieco mniejszego samochodu.

Jego wymiary to 438,5 cm długości, 179,5 cm szerokości i 163,5 cm wysokości. Auto waży niecałe 1,4 t. Nie jest to na pewno pojazd z kategorii ciężkich SUV-ów. To bardzo kompaktowe auto.