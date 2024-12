Nie działa ci Facebook i Instagram? Wiadomo, co dzieje się z aplikacjami

Liczba zgłoszeń wynosi ponad 100 tys. w przypadku Facebooka, a ponad 70 tys. w przypadku Instagrama. Wygląda na to, że problem z działaniem aplikacji Meta jest powszechny.

U niektórych użytkowników podczas próby uzyskania dostępu do Facebooka wyświetlał się komunikat o błędzie: "Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu tak szybko, jak to możliwe".

Meta wydała komunikat w tej sprawie. "Jesteśmy świadomi, że problem techniczny wpływa na możliwość dostępu niektórych użytkowników do naszych aplikacji. Pracujemy nad tym, aby wszystko wróciło do normy tak szybko, jak to możliwe i przepraszamy za wszelkie niedogodności" – napisano w serwisie X.