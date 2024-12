Jak ubrać się na Sylwestra? Cekinowe "party shorty" będą hitem Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Jak ubrać się na Sylwestra? "Party shorts" stały się hitem

Słyszeliście o "party shortach", "mikro shortach" czy "shortach majtkowych"? To bardzo charakterystyczny element garderoby, który ostatnimi czasy stał się prawdziwym hitem i jest jedną z najbardziej pożądanych kreacji sylwestrowych. To krótkie spodenki pokryte cekinami. Najbardziej wyróżnia je to, że są szczególnie elastyczne i bardzo krótkie.

Eksponują nogi, ale są na tyle kuse, że zakłada się je z rajstopami, nierzadko kryjącymi. To właśnie dzięki temu doczekały się przydomku "shorty majtkowe", bo po założeniu faktycznie bardziej przypominają majtki niż spodnie.

Ale spokojnie – da się je wystylizować tak, by wyglądać elegancko i z klasą. Poniżej przedstawimy na to kilka trików oraz sklepów, w których je kupicie. Faktem jest jednak, że to stylizacja dla odważnych.

Skąd w ogóle wzięła się moda na mikro shorty? Krój ten pojawił się również dzięki współczesnym projektantom, którzy reinterpretują bieliznę jako element garderoby wierzchniej.

Inspiracją jest także moda na odważną odsłonę ciała, promowana przez gwiazdy takie jak Lady Gaga, Dua Lipa czy Rihanna. Na wybiegach mikro shorty to element na granicy bielizny i ubrania codziennego, idealnie wpisujący się w koncept „mody performatywnej”.

Jak nosić party shorty?

1. Nie na "gołe" nogi

Najlepiej połączyć je z rajstopami w kolorze czarnym, mogą być to rajstopy prześwitujące lub półkryjące. Nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć do nich czarne rajstopy w minimalistyczny wzorek. Nie ma jednak co przesadzać z dodatkami – cekinowe shorty są na tyle przyciągającym elementem garderoby, że powinny być łączone z klasycznymi elementami.

2. Łącz z gładkimi bluzkami i t-shirtami

Tego typu spodenki najlepiej nosić z czarną lub białą bluzką (lub body) bez logo, by zrównoważyć blask cekinów.

3. Elegancko lub rockowo

Jeśli zależy ci na eleganckiej stylizacji możesz połączyć shorty z czarną marynarką (także taką overisize). Jeśli na bardziej imprezowym looku – z kurtką ramoneską.

4. Jakie buty?

Podobnie jak powyżej – jeśli idziemy na imprezę możemy dodać kozaki czy inne wysokie buty, jeśli zależy nam na dyskrecji i elegancji, wybierzmy szpilki najlepiej w kolorze czarnym lub mokasyny czy inne płaskie buty.

Gdzie kupić party shorty?

Są dostępne w wielu sieciówkach. Kupicie je między innymi w:

1. Mango

2. Asos