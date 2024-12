Wydawnictwo Poznańskie jako jedno z najdłużej działających w Polsce to zdecydowanie dobry adres, jeśli szukacie mądrych, ciekawych i intrygujących książek na gwiazdkowy prezent dla miłośników i miłośniczek poszerzającej wiedzę literatury. Co w tym roku Mikołaj przywiezie ze słynnego domu wydawniczego przy historycznej ul. Fredry w Poznaniu? Oto 5 tytułów, które powinno się znaleźć w jego worku na prezenty.

W dzisiejszych czasach randkowanie to nie lada sztuka, niektórzy nazywają go nawet sportem ekstremalnym, w którym doświadcza się wiele porażek. Jakich błędów wystrzegać się, szukając drugiej połówki? Co można zrobić, żeby randka okazała się udana i udało się wreszcie znaleźć miłość? Na te pytania stara się odpowiedzieć socjolożka Agata Romaniuk na stronach tej zabawnej, choć miejscami i gorzkiej książki.