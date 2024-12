Zagraniczne media zwracają uwagę, że ważnym atutem Bayrou mogą być bliskie relacje, które łączą go z Emmanuelem Macronem. Jak zaznacza agencja Reutera, prezydent Francji ma nadzieję, że nowy szef rządu powoła i utrzyma swój gabinet przynajmniej do lipca przyszłego roku. Wtedy we Francji odbędą się wybory parlamentarne.