Od "Cyberpunka 2077" po "Chłopów", od Netfliksa po Igrzyska Olimpijskie – wrocławskie studio kreatywne Juice od 18 lat zachwyca świat efektami wizualnymi, animacjami i designem. Zespół ponad 100 artystów, z siedzibami w Polsce i Azji, stoi za sukcesem produkcji, które znamy wszyscy. Co jest sekretem ich sukcesu? Połączenie talentu, pasji, kreatywności i... technologii.

Studio Juice odpowiada m.in. za teledysk do "Phantom Liberty" Dawida Podsiadły, który promował grę "Cyberpunk 2077: Widmo wolności" Fot Kadr z teledysku "Phantom Liberty" Dawida Podsiadły

Studiu Juice niestraszne są żadne wyzwania. Animacja 2D i 3D, efekty specjalne, kreacje w Unreal Engine, muzyka, projektowanie dźwięku i obrazu, miksowanie, postprodukcja – ta wrocławska ekipa konsekwentnie buduje swoją pozycję na światowym rynku, zachwycając świat kreatywnością i profesjonalizmem.

Założone w 2006 roku przez Adama Tunikowskiego, Pawła Janczarka i Wojtka Piotrowskiego początkowo było małym, lokalnym studiem, ale dziś jest międzynarodową firmą z oddziałami we Wrocławiu, w Warszawie, Tokio i Szanghaju, która zatrudnia ponad 100 utalentowanych artystów: reżyserów, kompozytorów, artystów i, jak sami mówią, marzycieli.

Firmą, która realizuje ambitne projekty dla Netfliksa, HBO, BMW, Mercedesa, Coca-Coli, Nike'a, Virgin Mobile, Dolby, Sony Entertainment, CD PROJEKT RED czy BBC, obsypaną branżowymi nagrodami.

Portfolio studia Juice to bowiem prawdziwa kopalnia sukcesów. Wśród nich znajdują się postprodukcja filmu "Chłopi", produkcja teledysku do "Phantom Liberty" Dawida Podsiadły promującego grę, udźwiękowienie trailerów topowych polskich gier AAA, takich jak "Cyberpunk 2077" i "Cyberpunk 2077: Widmo wolności", oraz prace nad dźwiękiem w serii trailerów do gry "Wiedźmin".

Fot. Kadr z "Chłopów"

Do innych ważnych projektów Juice należą m.in. produkcja serialu "The Liberator" dla Netflixa; japoński film "Monster" nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes; kampania promocyjna BBC na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi czy reklama Porsche z Igą Świątek – a to tylko część zrealizowanych przez nich ambitnych projektów.

Co kryje się za sukcesem Juice? Zespół utalentowanych artystów, pasja do tworzenia i… niezawodne narzędzia pracy.

Studio Juice i NVIDIA Studio, czyli wszechstronność i... wyzwania

– Juice to studio kreatywne. Zajmujemy się produkcją efektów wizualnych i postprodukcją w ujęciu kompleksowym. Od obrazu przez dźwięk, oprócz tego animacją 3D i projektowaniem graficznym. Od zawsze design jest w naszym DNA. Od tego zaczynaliśmy i to też stanowi nasz core – mówi Martyna Gach, Marketing Communication Manager.

– Juice jest w stanie ugryźć wiele tematów postprodukcyjnych – dodaje Jakub Wrzalik, Head of CG. Jednak ta wszechstronność to jednocześnie duże wyzwanie. – Tak szeroka gama sprawia, że liczba tematów technicznych do rozwiązania stale rośnie. Jednym z największych wyzwań jest zorganizowanie pipeline’u w taki sposób, aby umożliwić nam płynną pracę nad wszystkimi zadaniami – podkreśla.

Im bowiem wydajniejszy i bardziej stabilny warsztat pracy, tym bardziej efektywne są działania. Studio Juice stawia więc na najnowocześniejsze technologie, które pozwalają im przenosić wizje na ekran w sposób płynny i profesjonalny – takie jak platforma NVIDIA Studio, która oferuje zarówno komputery i laptopy, jak i dedykowane sterowniki oraz wspierające twórców oprogramowanie.

– Często jest tak, że u nas powstają efekty proceduralne pod projekty typu motion design lub fotorealistyczne typu symulacje wody, czy ognia i dymu – mówi Paweł Jasiński, lider działu FX. To właśnie w takich momentach liczy się wydajność i stabilność. – Dzięki sterownikom NVIDIA Studio jesteśmy w stanie płynnie przechodzić pomiędzy programami, co wpływa korzystnie na proces generowania naszych efektów – podkreśla.

Płynność ta jest możliwa dzięki kartom graficznym NVIDIA GeForce RTX, które stanowią serce stacji roboczych w Juice. – Finalny render do podglądu jest gotowy niemal natychmiast. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie łatwiej i w krótszym procesie sprawdzić, czy efekt naszej pracy jest wystarczający, aby pokazać to supervisorowi czy klientowi – opowiada Paweł Jasiński.

"Cyberpunk 2077" i "Chłopi": Kiedy technologia spotyka sztukę

W Juice każdy projekt traktowany jest indywidualnie, a artyści mają dużą swobodę twórczą. Dbają o każdy detal, a studio nieustannie się rozwija, poszerza swoje horyzonty i podejmuje się coraz bardziej ambitnych wyzwań. Taka elastyczność i precyzja wymaga odpowiedniego zaplecza technologicznego, które pozwoli na szybką realizację pomysłów.

Przyglądając się bliżej pracy Juice nad filmem "Chłopi" oraz nad napisami końcowymi i materiałami promocyjnymi do gry "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty", można wyraźnie dostrzec, jak istotną rolę odgrywa technologia.

W nagradzanej animacji, pionierskiej ekranizacji powieści Władysława Reymonta, realizm łączy się z malarską estetyką. Z kolei wyzwaniem w projekcie dla CD PROJEKT RED okazało się zaprojektowanie Blackwalla – jednego z bardziej enigmatycznych i istotnych elementów gry, budzącego duże emocje wśród fanów.

– To była dosyć duża praca artystyczna, dużo iteracji. Lwią część, praktycznie niemal wszystko ogarnął Andrzej Sykut, VFX Lighting Lead, siedział i dłubał tam ze swoją NVIDIĄ GeForce RTX 4090 (kartą graficzną – red.). Super to wychodziło, bo mogli produkować te iteracje na bieżąco – wspomina Head of CG.

