Samochodowa przejażdżka po fajnych miejscówkach na Starej Pradze. Tak wyglądał nasz mały challenge

Postanowiłyśmy zrobić mały challenge. Urządziłyśmy samochodową przejażdżkę po fajnych miejscówkach na Starej Pradze. Idea była taka, by w restauracjach, do których wejdziemy, podejść do obsługi i poprosić o dokładnie to samo zamówienie, które złożyła osoba przed nami, ale bez pytania, co to było. Za kierownicą CUPRA Terramar dotarłyśmy do trzech miejsc. Możecie już obejrzeć gotową relację wideo z tej podróży.