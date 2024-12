Prezent na Święta powinien mieć to "coś". Zobacz, czym wyróżniają się najnowsze modele iRobot Roomba

Prezent powinien czymś się wyróżniać, mieć charakterystyczną cechę. Zwłaszcza jeśli ma pochodzić z wyższej półki cenowej i być np. automatycznym robotem do sprzątania, który sprezentuje domownikom większy komfort i wolność od wysiłku. To właśnie pod kątem wyróżników postanowiliśmy spojrzeć na modele robotów z tegorocznej oferty świątecznej iRobot Roomba. Oto co kupicie sobie i bliskim, wybierając je na prezent.