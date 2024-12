Grzegorczyk: Romanowski zagrał wszystkim na nosie. Ten cyrk to duży problem dla rządu Tuska

Gdzie jest Marcin Romanowski? Polityk rozpłynął się w powietrzu, chociaż jeszcze niedawno błyszczał przed kamerami i odpierał zarzuty. W tym materiale dowiesz się, dlaczego to nazwisko stało się synonimem gigantycznej afery, jakie zarzuty mu przedstawiono i dlaczego namierzenie i zatrzymanie Romanowskiego może być tak ważne dla rządu Donalda Tuska. Kiedy będziecie oglądać ten materiał, być może cała historia ma swój finał. Być może widzicie już nagłówki, że Marcin Romanowski został namierzony przez służby i pojawiają się nagrania z zatrzymania. Ale jeśli nawet już prowadzą go w kajdankach, to zobaczcie, co się działo, zanim były wiceminister zapadł się pod ziemię. Co aktualnie wiadomo w sprawie Romanowskiego? Mówi się, że służby mają wiedzieć, gdzie się ukrywa i śledzić jego ruchy, ale czekamy na jakiś przełom i oficjalny komunikat. Dopóki nie zostanie zatrzymany, będzie to wypominane ekipie premiera Tuska. Że słabo idzie im rozliczanie ludzi PiS, że mieli kogoś jak na tacy, a teraz muszą wystawiać za nim list gończy. Ta opowieść brzmi jak komedia, ale w zasadzie nie wiadomo już, czy trzeba tu śmiać się, czy bardziej płakać.