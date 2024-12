Do wybuchu doszło we wtorek 17 grudnia o godz. 6:12 czasu lokalnego (4:12 czasu polskiego) przy Prospekcie Riazańskim w Moskwie. To ok. 7 km na południowy wschód od Kremla. "Za tą operacją stoi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy – informował Reuters, powołując się na swoje źródło w SBU.