Jedną z największych świątecznych radości jest to, że po wielu szalonych sprintach od sklepu do sklepu i po niezliczonych godzinach mieszania setkami łyżek w setkach garnków, nareszcie przychodzi czas na błogie lenistwo. Jeśli w waszej definicji tego słowa mieści się ciepły koc, parująca herbata i pasjonująca książka - świetnie trafiliście. Poniżej znajdziecie propozycje prezentowe od wydawnictwa Marginesy.

Fot. 123rf.com / PLUS Stock Photo

I owszem, to teoretycznie mogą być prezenty dla waszych najbliższych. Na pewno znajdą się wśród nich tacy, którzy podobnie do was, niesamowicie tęsknią za błogim spokojem, jaki może dać tylko świetna lektura. Ale z drugiej strony... Czy wy sami nie zasługujecie w tym roku na wyjątkowy prezent?

Bądźcie dla siebie dobrzy – zafundujcie sobie choćby kilka godzin pasjonujących opowieści. Zasłużyliście.

Prezent dla tych, którzy kochają klasykę w wyrafinowanej odsłonie

Już sama okładka tego ponadczasowego dzieła prezentuje się cudownie. "Dekameron" został stworzony ponad sześć wieków temu, a od poprzedniego tłumaczenia go na język polski upłynęło niemal sto lat. Italianistka Zofia Anuszkiewicz postanowiła podjąć to "wiekowe" wyzwanie i zmierzyć się z legendą. Z jakim efektem? Sprawdźcie koniecznie.

Rekomendacja wydawnictwa:

Boccaccio w „Dekameronie” daje wyraz zachwytu światem oraz bujnością życia ze wszystkimi jego namiętnościami. Nie unika pieprznych historyjek o miłości cielesnej, wychwala bystrość umysłu, spryt i przedsiębiorczość, za pomocą sarkazmu i drwiny piętnuje głupotę i zarozumialstwo, atakuje bezczynnych zakonników żyjących z jałmużny. Jak napisała Katarzyna Czajka-Kominiarczuk (Zwierz Popkulturalny): „jest w tych nowelach tyle życia, Boccaccio bez trudu wygrywa z Netflixem”.

Szukasz biografii człowieka nietuzinkowego, który porywał tłumy? – oto ona

Marzycie o tym, aby spędzić święta z kimś naprawdę wyjątkowym? Nic prostszego: wystarczy zagłębić się w najnowszą biografię jednego z bardziej kontrowersyjnych literatów swojej ery, pióra autorki nominowanej między innymi do nagrody Nike. Wybitne towarzystwo!

Rekomendacja wydawnictwa:

„Słonimski. Heretyk na ambonie” to niezwykle ciekawa, obszerna i pogłębiona historycznie biografia Antoniego Słonimskiego pióra Joanny Kuciel-Frydryszak, autorki bestsellerowych „Chłopek”. Poeta, pisarz, satyryk, skamandryta to tylko niektóre słowa, którymi możemy opisać bohatera książki. Sięgnijcie po historię życia człowieka literatury, który wyrastał ponad własne czasy, inspirował, budził wiele gorących emocji. A przede wszystkim – wymykał się klasyfikacjom, przez co do dziś niełatwo go ocenić.

Prezent dla tych, których ciekawią nieoczywiste herstorie!

Myślisz, że wiesz, ale tak naprawdę nie masz pojęcia. Ten bon-mot jak ulał pasuje do Róży Luksemburg. Święta to dobry czas, aby poznać ją bliżej. Nie pożałujecie! Książkę Weroniki Kostyrko czyta się jak najlepszą powieść.

Rekomendacja wydawnictwa:

Róża Luksemburg jest po Marii Skłodowskiej-Curie najbardziej znaną na świecie Polką. Ikoną pacyfizmu, internacjonalizmu i demokratycznego socjalizmu. W Polsce niemal każdy kojarzy jej nazwisko, ale niewielu wie, kim była naprawdę. W jej życiu jest wszystko, czego można oczekiwać od porywającej opowieści: szlachetne pobudki i czarne charaktery, konflikt i wspólna sprawa, wielka historia, miłość i śmierć – i tajemnica.

Jeśli XIX-wieczna powieść to tylko w nowej odsłonie!

Znacie? Lubicie? A może czytaliście w szkole i nie pamiętacie zbyt wiele? "Lalka" to jedna z tych książek, której odbiór diametralnie zmienia się z wiekiem. Sprawdźcie koniecznie, co tym razem w niej wyczytacie.

Rekomendacja wydawnictwa:

Książka, którą zna każda Polka i Polak. Przez wielu uważana za najwybitniejszą polską powieść. Większość z nas czytała Lalkę w szkole. Warto jednak do niej wracać, ponieważ za każdym razem jej lektura to nowe przeżycie – wraz z doświadczeniem życiowym odkrywa się nowe jej aspekty, inaczej rozumie się motywy i działania bohaterów. Prus stworzył powieść społeczno-obyczajową, w której od ponad stu trzydziestu lat kolejne pokolenia przeglądają się jak w soczewce.

Prezent dla tych, którzy kochają modę i uwielbiają śledzić trendy

Moda to zagadka, ale tylko dla niewtajemniczonych. Dla tych, którzy umieją rozszyfrować ten specyficzny kod, każda marynarka, koszula czy suknia to historia sama w sobie. Jeśli chcecie dołączyć do grona tych, "którzy wiedzą", koniecznie przeczytajcie "Ponadczasowe".

Rekomendacja wydawnictwa:

78 ikonicznych ubrań. 60 przełomowych kreacji. 22 legendarne style. 52 kreatorów mody. Jedyne w swoim rodzaju modowe kompendium przybliża kulisy powstania kultowych modeli, jak choćby męskiej spódnicy Jeana Paula Gaultiera czy torby Kelly Hermèsa, ale także wyjaśnia, skąd w naszych szafach wzięły się białe koszulki, dżinsowe kurtki czy trampki. Opisuje projekty i twórców, którzy zrewolucjonizowali branżę, oraz momenty kulturowe, które zdeterminowały to, jak się ubieramy. Zawierające ponad 280 zdjęć i 45 ikonografik "Ponadczasowe" to celebracja mody i wizualna uczta – must-have dla każdego miłośnika mody.

Idealny prezent dla miłośników fotografii i współczesnej historii

Życie zmienia się na naszych oczach. Nie ma bardziej dobitnego sposobu, aby uświadomić sobie ten fakt, niż porównywanie zdjęć. "Kiedyś" wcale nie było tak dawno, jak nam się czasem wydaje. "Dzisiaj" to natomiast jedynie mgnienie oka. Fotografie Chrisa Niedenthala, wybitnego reportażysty, pozwalają złapać tak potrzebną nam perspektywę.

Rekomendacja wydawnictwa:

"Właściwy moment" to zdjęcia, które zmieniły nasze postrzeganie historii, polityki, kultury i sportu - podróż przez przełomowe momenty naszych czasów, uchwycone przez Chrisa Niedenthala, jednego z najsłynniejszych reporterów na świecie. Znalazły się tu ujęcia kanoniczne, jak „Czas Apokalipsy”, przez kadry, za którymi stoi głębsza historia czy po prostu zabawne wspomnienie. Urodzony w Londynie i wychowany w polskiej rodzinie Chris Niedenthal przyjechał do Polski w 1973 roku, by dokumentować tutejszą rzeczywistość. Jest jednym z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich. Pracował m.in. dla „Newsweeka”, "Time’a", "Spiegla", "Geo" i „Forbesa”.