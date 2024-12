Na filmach publikowanych w internecie widać sceny jak z filmu katastroficznego. Spod ziemi buchają płomienie oraz kłęby dymu. Strażak próbujący gasić pożar wygląda jak człowiek polewający ognisko pistolecikiem na wodę. Takie sceny rozgrywały się w nocy we Wrocławiu .

Na parkingu podziemnym w bloku przy ul. Dokerskiej wybuchł pożar. Doszczętnie spłonęło w nim osiem samochodów osobowych. Do walki z żywiołem stanęło 13 zastępów straży pożarnej. Ich zadanie było niezwykle trudne, przez długi czas spod ziemi buchały potężne płomienie, uniemożliwiające dotarcie do źródła ognia.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Pożar wybuchł około 2 w nocy, został ugaszony ok. 6 rano. Służby pozwoliły mieszkańcom bloku powrócić do swoich mieszkań.