Tak sprawdzisz, czy ryba nie jest surowa w środku. Trik na Święta

Aby uzyskać pewność co do stopnia ugotowania ryby, warto skorzystać z termometru kuchennego. Wewnętrzna temperatura ryby powinna wynosić około 63°C. Wbij termometr w najgrubszą część filetu, aby uzyskać dokładny odczyt. Ta metoda jest szczególnie przydatna przy przygotowywaniu większych kawałków ryby lub całych ryb.

Jak smażyć rybę, by panierka była idealnie chrupka?

"Zasada 5:1 odnosi się do czasu smażenia ryby na patelni. Przez 5 minut smażymy rybę skórką do dołu, a następnie 1 minutę na drugiej stronie. Tak krótki czas smażenia sprawia, że mięso nie traci wilgoci i zachowuje swoją soczystość. Dzięki tej technice nie ma mowy o przesuszeniu ani przypaleniu, a ryba pozostaje miękka i pełna smaku" – cytował Bartosz Godziński za pyszności.pl.

Większość z nas używa do panierki jajek, bułki tartej i mąki pszennej. Jednak potem, w trakcie smażenia, takie ciasto odpada od ryby i zostaje na patelni. Na stronie smakosze.pl możemy przeczytać o pewnym babcinym sposobie. Chodzi o to, by mąkę pszenną wymieszać z kukurydzianą w proporcjach, a jakże, 5:1. Tak więc do mąki pszennej po prostu trzeba dodać trochę kukurydzianej i tyle, bo chyba nikt nie będzie też bawił się w odmierzanie tego na wadze. Portal przeslijprzepispl.pl podpowiada, że jeśli nie stosujemy mąki pszennej, to możemy ją zastąpić ziemniaczaną. Proporcje pozostają bez zmian.