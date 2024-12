Ostatnio jednak pojawiły się problemy. "5 listopada wpłaciłam na konto bardzo znaczącą dla nas kwotę polskich złotych celem wymiany na euro. Do dziś te pieniądze do mnie nie wróciły" – napisała.

Aktorka zaznaczyła, że mimo "wezwania do zwrotu środków ", kantor "nie udzielił żadnej odpowiedzi". "Długo zastanawiałam się nad publikacją tej informacji. Ale w obliczu sytuacji, w której wciąż wiele osób codziennie może być narażonych na nieuczciwe praktyki, a w konsekwencji być może utratę środków uznałam, że powinnam to zrobić" – wyznała.

Odpowiedź kantoru. "Przepraszamy za opóźnienie"

"Realizacja narzuconych przez KNF wymagań spowodowała konieczność całkowitej przebudowy wykorzystywanej przez spółkę infrastruktury IT. De facto spowodowała ona wywrócenie do góry nogami całej działalności firmy. Robimy, co w naszej mocy, aby wywiązać się z zaległości i wyeliminować problemy techniczne jak najszybciej. Złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję KNF" – wskazano na koniec.