Co to jest świadczenie kompensacyjne? Wypłacane po 55. roku życia

Świadczenie kompensacyjne to forma wsparcia finansowego dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, umożliwiająca wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Świadczenie to jest odpowiednikiem emerytur pomostowych, dedykowanym specyficznie dla pracowników oświaty. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać świadczenie kompensacyjne?

Osiągnięcie wymaganego wieku:

Wiek uprawniający do świadczenia jest stopniowo podwyższany. W latach 2023–2024 wynosi on 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. W kolejnych latach wiek ten będzie stopniowo wzrastał, aż do osiągnięcia 59 lat dla kobiet i 64 lat dla mężczyzn w latach 2031–2032.