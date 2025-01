Do ferii jeszcze chwila, ale wielu z nas myślami jest już na zimowym wypoczynku. I słusznie, bo po świątecznej bieganinie chyba każdy - mały i duży - zasługuje na chwilę oddechu. A gdzie najlepiej pooddychać pełną piersią w sezonie zimowym? Oczywiście, że nad morzem. I dlatego mamy dla was dwie, wyjątkowe propozycje na rodzinne ferie.

Dlaczego warto jechać zimą nad morze? Brak tłumów i mnóstwo jodu

Ferie nad morzem to mniej oczywisty wybór, niż zimowy wypoczynek w górach, ale to między innymi właśnie dlatego warto rozważyć tę opcję. Mocno zatłoczone latem ulice nadmorskich kurortów stają się w tym okresie znacznie bardziej przestronne - w przeciwieństwie do popularnych narciarskich miejscówek.

Spokój i brak tłumów to jedno. Kolejną zaletą zimowego wyjazdu na północ kraju jest fakt, że to właśnie w sezonie jesienno-zimowym stężenie jodu w powietrzu jest największe. Silne wiatry i fale, mocno uderzające o brzeg sprawiają, że cząsteczki tego dobroczynnego pierwiastka z łatwością przedostają się do naszych płuc.

Dlaczego to dla nas dobra wiadomość? Jod jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Jego dobroczynne działanie odczują również dzieci: pierwiastek ten wspomaga rozwój układu nerwowego.

Abstrahując jednak od zdrowotnych korzyści, spacery plażą w zimie są po prostu niezwykle przyjemne: rześkie, nadmorskie powietrze zdecydowanie zaostrza apetyt - nie tylko na pyszną rybę, ale też na inne rozrywki, oferowane przez nadmorskie kurorty.

Jeśli do tej pory nie mieliście okazji skorzystać z ich oferty, proponujemy następujące opcje, obie umiejscowione w urokliwej Jastrzębiej Górze.

Hotel Astor: idealny relaks

Niezależnie od tego, czy zimowy wyjazd planujecie w pojedynkę, czy bardziej rodzinnie, hotel Astor będzie dla was świetnym wyborem. Na jego korzyść przemawia świetna lokalizacja: niemalże u stóp Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Jeśli więc marzycie o tym, aby spędzić kilka dni w pokoju, znajdującym się zaledwie kilka kroków od rozłożystych plaż - koniecznie zarezerwujcie miejsce w hotelu Astor.

Do dyspozycji macie pokoje w czterech standardach: STANDARD, CLASSIC, KOMFORT, DE LUXE. Mała podpowiedź: jeśli planujecie wypad z dziećmi, koniecznie weźcie pod uwagę wersję DE LUXE. W tych pokojach czeka na was niespodzianka w postacie huśtawki podwieszonej pod sufitem. Najmłodsi goście będą zachwyceni.

Trochę starsi dadzą się z pewnością porwać atrakcjom, jakie funduje tutejsze Gaja Natural SPA. Po relaksującym zabiegu czy masażu można natomiast wskoczyć do basenu, jacuzzi czy sauny. Warto zaznaczyć, że hotel posiada odrębną strefę saun tylko dla dorosłych, a także salę zabaw z bogatym programem animacji, oraz salą zabaw Fun&Jungle, gdzie dzieci mogą bawić się same. Rodziców chyba nie trzeba przekonywać, jak te dwa elementy łączą się ze sobą, prawda? Animacje organizowane są 6 dni w tygodniu, obok strefy zabaw dla dzieci znajduje się kawiarnia oraz Salon Gier.

Wieczorem po kolacji rozrywka ma swój dalszy ciąg: zarówno starsi, jak i młodsi mogą skorzystać z kręgielni, jaki Salonu Gier.

Resort Primavera: park wodny dwa kroki od morza

Primavera to wyjątkowe miejsce zlokalizowane zaledwie 100 metrów od morza z genialnym parkiem wodnym.

Dzieci raczej nie trzeba przekonywać do tej formy spędzania wolnego czasu. Na najmłodszych czekają tu baseny oraz zjeżdżalnia, a także animacje dostosowane do różnych grup wiekowych. Starsi z pewnością ucieszą się z możliwości saunowania.

Primavera to jednak nie tylko park wodny - to typowo rodzinne miejsce z szeroką ofertą różnorodnych atrakcji: jest tu sala zabaw Playland, Salon Gier, a także dwa zewnętrzne place zabaw, oraz boiska: do siatkówki i koszykówki. Oferta dla rodziców jest równie bogata. Primavera posiada własne SPA, a także kręgielnię Camera Bowling z 4 torami, stołem do gry w bilard i barem.

