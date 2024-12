Od października ruszył program "Aktywny Rodzic"

Jak tłumaczy ZUS , świadczenie to przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom lub opiekunom na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca.

aktywni rodzice w pracy (1 500 zł miesięcznie), aktywnie w żłobku (1 500 zł przekazywane placówce) aktywnie w domu (500 zł dla rodziców opiekujących się dzieckiem bez podejmowania pracy).

Co ważne, tych świadczeń nie można łączyć z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (RKO). Jeśli tak się stanie, ZUS może nam nakazać zwrot zbyt dużej sumy.

Jest jeden przypadek, kiedy rodzice będą musieli zwrócić część pieniędzy

Jak dodała, program "Aktywny Rodzic" to program opieki nad dziećmi. – To także program aktywizacji rodziców na rynku pracy. Taki program, który ma pozwolić mamie po narodzinach dziecka, tacie po okresie urlopu poświęconego na opiekę nad dzieckiem, powrócić do aktywności zawodowej – podkreśliła polityczka.