Monika Mariotti: Włoska świąteczna tradycja jest bardzo malutka w porównaniu do tej w Polsce

Monika Mariotti to aktorka i piosenkarka włoskiego pochodzenia. W rozmowie z Jackiem Pałasińskim opowiada o różnicach między tradycjami świątecznymi w Polsce i we Włoszech. Aktorka zdradza również tajniki włoskiej kuchni świątecznej oraz opowiada o kulisach życia w polsko-włoskim domu, gdzie tradycje łączą się na zaskakujące sposoby. Monika wyjaśnia również, jak Włosi widzą Polskę, dlaczego neapolitański to osobny język i z jakiego powodu polska gramatyka może być torturą. Monika opowiada o swoich perypetiach językowych, o tym, jak radziła sobie z nauką polskiego i dlaczego neapolitańskie pieśni są bliskie jej sercu. Zapraszamy na rozmowę pełną włoskiego temperamentu, ciepła i humoru! :)