Domowy Trening. Jak zacząć i jak ćwiczyć skutecznie oraz mądrze?

Skutecznie i mądrze, a przy tym w domowym zaciszu? Tak możesz budować zdrowie, sylwetkę oraz kondycję. Bez wychodzenia do siłowni, do klubu sportowego czy do parku na bieganie. Trener personalny Marcin Michalski dzieli się w rozmowie z naTemat.pl radami m.in. jak ułożyć plan treningowy, o czym pamiętać i jak łączyć ćwiczenia w domu z odpowiednią dietą.