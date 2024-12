Celem realizacji zadania I Ty możesz tworzyć teatr! było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną dostępu do twórczego procesu teatralnego. Uczestniczki i uczestnicy tworzyli spektakl teatralny od podstaw, od wyboru tematu po elementy przestrzeni i muzyki. Organizatorzy chcieli, by sztuka stała się przestrzenią do wyrażania uczuć, emocji i problemów. To bardzo ważny aspekt psychologiczny i edukacyjny zajęć. Istotną rolę odgrywała również integracja, budowanie relacji ze sobą i światem zewnętrznym.