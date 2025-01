Gwarancja ciepła i niezapomnianych atrakcji. Malta poleca się na ferie zimowe

Popularność Malty pośród Polaków regularnie rośnie. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ wystarczy odwiedzić ten niewielki kraj raz, żeby chcieć więcej i polecać go innym. Na miejscu oprócz 300 słonecznych dni w roku czeka wiele atrakcji. I to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.