Na to wydarzenie na Facebooku trafiliśmy całkiem przypadkowo. Jednak szybko okazało się, że dołączyło do niego spontanicznie tysiące osób .

W opisie wydarzenia możemy przeczytać, że jego celem jest "zebranie tych, co umieją matematykę". Autorem jest inżynier i twórca cyfrowy z afrykańskiej Nigerii.

Ile to 3*3-3/3+3? Wielu ludzi nie zna podstaw matematyki

Już w pierwszych komentarzach pod postem widać wiele nieprawidłowych odpowiedzi. Setki ludzi desperacko próbowało wyjaśnić tkwiącym w błędzie, o co tak naprawdę chodzi. Ludzie zaczęli się o to kłócić i wywiązała się mała facebookowa afera.

Dodajmy, że założenie konta na Facebooku wymaga wieku 13 lat, a to przecież czas, gdy powinniśmy znać tabliczkę mnożenia, a w szczególności kolejność wykonywania podstawowych działań matematycznych. Internautom przypomniano w komentarzach o znanym w Wielkiej Brytanii BODMAS. To pierwsze litery działań po angielsku. Wskazuje więc jednocześnie kolejność operacji matematycznych.

B rackets (nawiasy) O rders (potęgi i pierwiastki) D ivision (dzielenie) M ultiplication (mnożenie) A ddition (dodawanie) S ubtraction (odejmowanie)

Dwie ostatnie pary są równorzędne. Dzielenie i mnożenie oraz dodawanie i odejmowanie wykonujemy odpowiednio od lewej do prawej. To znana zasada matematyczna. W polskich szkołach nie ma odpowiednika takiego skrótu.

Gdy widoczne na zdjęciu równanie wykonamy bez kolejności wykonywania działań, to wyjdzie nam 5.

Do właściwego rozwiązania działania najpierw mnożymy 3*3=9. Następnie dzielimy 3/3=1. Daje nam to 9-1+3=11. To więc bardzo proste, a jednak wielu użytkowników Facebooka poległo na tym działaniu.