Wielu Polaków nie wie przez jakie "ch/h" pisze się to słowo. A ty jesteś pewien? [QUIZ]

Nie musisz być mistrzem ortografii, by go rozwiązać. I to jest najgorsze – bo ten quiz weryfikuje naszą wiedzę ze szkoły podstawowej. Jeśli nadal nie jesteś pewny czy właśnie się "wahasz" czy "wachasz" przed zrobieniem tego testu, to znak, że powinieneś kliknąć "rozpocznij quiz" czym prędzej.