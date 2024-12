Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Najpierw posłużymy się definicją. Kodeks Cywilny mówi nam, że darowizna to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Tylko pozornie wygląda to tak, że żadne przepisy tego nie regulują. Są pewne określone zasady, na podstawie których darowizny trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, nawet jeśli nie trzeba płacić podatku.

Podatek o darowizny w rodzinie

W tej kwestii kluczowe jest pokrewieństwo i obowiązujący podział na trzy grupy. W każdej mamy inny limit darowizn, a dokładnie rozpisane zasady znajdziecie na stronie podatki.gov.pl.

I grupa podatkowa (do 36 120 zł): małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa II grupa podatkowa (do 27 090 zł): zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) III grupa podatkowa (do 5733 zł): pozostali nabywcy

Jeśli chodzi o pierwszą grupę, wspomnianej wyżej kwoty nie można przekroczyć w ciągu pięciu lat. Jeśli do tego dojdzie, trzeba w ciągu pół roku od przekroczenia limitu zgłosić to do Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2. I chodzi tu tylko o formalność, bez dodatkowych obciążeń.

Inaczej to wygląda w drugiej i trzeciej grupie. Tam oprócz zgłoszenia zostanie naliczony podatek od 3 proc. do nawet 20 proc.

A co w sytuacji, gdy nie dokonamy odpowiedniego zgłoszenia? Pominięcie tych formalności wiąże się z konsekwencjami. Urząd może naliczyć maksymalny, 20-procentowy podatek. Do tego może dojść jeszcze grzywna i postępowanie karno-skarbowe.

