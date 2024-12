Te osoby mogą wkrótce otrzymać aż trzy świadczenia. Takie są warunki. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Od stycznia wejdą w życie przepisy ustawy o rencie wdowiej, które mają być wsparciem dla nawet dwóch milionów seniorów – wzrosną im bowiem świadczenia emerytalno-rentowe.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, "ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanym między 1 lipca 2025 a 31 grudnia 2026 roku w wymiarze 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach".

Od stycznia będzie można składać wniosek o rentę wdowią

Resort przypomina też, że co piąta osoba powyżej 65. roku życia zagrożona jest w Polsce ubóstwem. Wprowadzane przepisy mają zapewnić stabilność finansową i bezpieczeństwo materialne osobom starszym po śmierci ich małżonka.

– Gdy ludzie są ze sobą przez całe życie, a jedna osoba odchodzi, to jest to ogromna osobista tragedia. Nie chcemy, żeby była to również tragedia finansowa. Koszty życia maleją niewiele, a budżet domowy kurczył się dotychczas o ponad połowę – tłumaczyła to jakiś czas temu ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Do tej pory było tak, że gdy w małżeństwie emerytów umierał mąż, żona musiała wybierać między zachowaniem swojej emerytury a rentą rodzinną. "Wprowadzany mechanizm jest korzystniejszy. Wdowa lub wdowiec będą mogli zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać część renty rodzinnej po małżonku, lub wybrać rentę rodzinną i do kwoty tego świadczenia dodać część własnej emerytury" – czytamy na stronie ministerstwa.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku, a korzystać ze świadczenia będzie można od 1 lipca 2025 roku.

I tak według nowych zasad seniorzy, którzy spełniają określone warunki związane z prawem do renty rodzinnej, emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, dostaną więcej pieniędzy.

Osoba spełniająca warunki określone przez ustawodawcę będzie mogła wybrać jeden z poniższych zestawów świadczeń, począwszy od 1 lipca 2025 roku:

100 proc. renty rodzinnej , 15 proc. emerytury , 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego; 100 proc. emerytury , 15 proc. renty rodzinnej , 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego; 100 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego , 15 proc. renty rodzinnej , 50 proc. emerytury.

Komu urząd będzie wypłacać rentę wdowią?

Żeby ZUS/KRUS mógł wypłacić świadczenie łącznie z rentą rodzinną, trzeba spełnić wszystkie poniższe warunki:

masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną), do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej, nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną, nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

