Fot. Decreasing human body temperature in the United States since the Industrial Revolution

Temperatura 36,6 stopni Celsjusza przestała być standardem. W Kalifornii ludzie mają... 36,4

Ponadto dostęp do klimatyzacji latem i grzejników zimą sprawia, że nasze ciała nie muszą aż tak bardzo się "męczyć", by regulować temperaturę ciała. Technologia zdecydowanie to ułatwia. To jednak dotyczy przede wszystkim krajów rozwiniętych, ale co z pozostałymi, gdzie takie udogodnienia nie są na porządku dziennym?