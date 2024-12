Do jego największych przebojów zaliczają się też: "Fly Like an Eagle", "Walk on by", "Crazy", "Kiss from a Rose (Batman Forever)", "This Could Be Heaven" i "Love's Divine". Branżowe media podsumowały, że jego utwory zdobyły w sumie miliard odtworzeń w internecie. Podkreślono również, że Seal sprzedał 30 milionów płyt.