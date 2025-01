Ci z was, którzy już dawno temu przestawili się na cyfrowe wydania książek, z pewnością nie raz i nie dwa zawitali na ebookpoint.pl. Być może nawet udało wam się już uczestniczyć w noworocznej akcji Zaczytani.

Jeśli jednak dopiero budujecie swoją biblioteczkę ebooków, musicie wiedzieć, że ebookpoint.pl to miejsce, gdzie znajdziecie wszystko, czego wasza czytelnicza dusza może zapragnąć: książki od największych i najpopularniejszych wydawnictw w Polsce, ale też te bardziej specjalistyczne i niszowe.

Ebookpoint kusi jednak nie tylko szeroką ofertą. To miejsce, które każdego roku w styczniu zamienia się w raj dla wielbicieli książek i łowców niewiarygodnych rabatów – mogących sięgnąć nawet 98 procent. Jeśli więc chcecie rozpocząć rok od zakupu wymarzonych książek za ułamek ceny, to już niedługo będziecie mieć ku temu okazję.

Tysiące ebooków, audiobooków i książek w promocyjnych cenach – to właśnie akcja ZACZYTANI 2025 w dużym skrócie.

W dniach 2-4 stycznia aż 70 tysięcy tytułów zostanie przecenionych i to znacząco. Fani literatury w każdym niemal wydaniu mogą liczyć, że znajdą interesującą ich pozycję w cenie o wiele, wiele niższej, niż okładkowa.

Bądźcie jednak uważni: akcja Zaczytani 2025 trwa jedynie 72 godziny! Trzy dni to zarazem dużo i niedużo, aby wybrać najbardziej interesujące pozycje na nowy rok. Postanowiliśmy wobec tego odrobinę wam to zadanie ułatwić. Poniżej znajdziecie nasz wybór książek, które zamierzamy przeczytać w pierwszych dniach 2025 roku.

Zanim jednak do nich przejdziemy, musicie wiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, wchodząc na tę stronę otrzymacie ebooka - codziennie innego, całkowicie za darmo. Tytuły to niespodzianki, ale na pewno was nie rozczarują.