Na początek nowego roku warto obejrzeć coś pozytywnego Fot. Kadry z filmów "Nietykalni" i "Cześć, mam na imię Doris"

Reklama.

1. W pogoni za szczęściem (2006)

Fot. Kadr z "W pogoni za szczęściem"

Chris Gardner (Will Smith) to samotny ojciec walczący o lepsze życie dla siebie i syna (Jaden Smith, prywatnie syn Willa). Z dnia na dzień ląduje na ulicy, ale nie traci nadziei i walczy o wymarzoną pracę. Historia oparta na faktach przypomina, że determinacja i wiara w siebie mogą pokonać każdą przeszkodę. Przygotuj się na łzy, ale i ogromny zastrzyk motywacji.

"W pogoni za szczęściem" to dowód, że nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć światło, jeśli naprawdę wierzymy w swoje marzenia, a takie przypomnienie bardzo przyda się na nowy rok. Zwłaszcza że to prawdziwa historia.

Reklama.

2. Dzień świstaka (1993)

Fot. Kadr z "Dnia świstaka"

Cyniczny prezenter pogody, Phil Connors, utknął w pętli czasowej, przeżywając w kółko ten sam dzień – Dzień Świstaka. Początkowo traktuje to jako zabawę, ale z czasem zaczyna odczuwać frustrację i bezradność. Stopniowo jednak Phil zaczyna wykorzystywać tę niezwykłą sytuację, by zmienić siebie i swoje życie.

Kultowy "Dzień świstaka" to zabawna i refleksyjna historia o tym, że każdy dzień jest szansą na to, by stać się lepszym człowiekiem. Film z niezawodnym Billem Murrayem motywuje do pracy nad sobą, czerpania radości z życia i doceniania małych rzeczy, bo to przecież najważniejsze, prawda?

Reklama.

3. Billy Elliot (2000)

Fot. Kadr z "Billy'ego Elliota"

Billy, nastolatek z robotniczej rodziny w Anglii, marzy o zostaniu tancerzem baletowym. W świecie, gdzie męski balet jest tabu, jego pasja spotyka się z oporem ojca i środowiska. Jednak Billy nie poddaje się, a jego determinacja inspiruje.

Słodko-gorzki "Billy Elliot" to film o przezwyciężaniu uprzedzeń, odnajdywaniu siebie i sile marzeń, który nie tylko jest idealny na początek roku, ale sam Nowy Rok. Billy pokazuje bowiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli mamy odwagę, by iść za głosem serca. Nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna.

Reklama.

4. Frances Ha (2012)

Fot. Kadr z "Frances Ha"

Frances (reżyserka "Barbie" Greta Gerwig) to młoda dziewczyna, która próbuje odnaleźć się w dorosłym życiu w Nowym Jorku. Nie ma stałej pracy, mieszkania ani planu na przyszłość. Mimo to Frances nie traci pogody ducha i z humorem podchodzi do życiowych wyzwań.

"Frances Ha" to czarująca i pełna uroku historia o poszukiwaniu własnej drogi, przyjaźni i dorastaniu. Film pokazuje, że nawet błądząc i popełniając błędy, można odnaleźć szczęście i spełnienie. A jednocześnie przypomina, że błądzenie i błędy to część życia, której nie unikniemy. Czasem każdy z nas czuje się zagubiony i "nieprawdziwy".

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

5. Nietykalni (2011)

Fot. Kadr z "Nietykalnych"

Tego francuskiego hitu nie może zabraknąć na żadnej liście pozytywnych filmów. Opowiada o niezwykłej przyjaźni sparaliżowanego bogacza, Philippe'a (François Cluzet) (Omar Sy) i jego opiekuna, Drissa, młodego chłopaka z przedmieścia.

Philippe, po wypadku, który przykuł go do wózka inwalidzkiego, zatrudnia Drissa, by ten pomagał mu w codziennych czynnościach. Driss, pełen życia i energii, wprowadza do poukładanego świata Philippe'a powiew świeżości i spontaniczności. Ich relacja z czasem przeradza się w niezwykłą przyjaźń, która odmienia życie obu bohaterów.

Reklama.

"Nietykalni" to wzruszająca i pełna humoru historia o tym, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach można odnaleźć radość i szczęście, a więzi międzyludzkie mają ogromną moc. Film pokazuje, że warto otworzyć się na innych ludzi i dać szansę nowym doświadczeniom, bo to właśnie one mogą przynieść nam najwięcej radości i satysfakcji.

6. Rocky (1967)

Fot. Kadr z "Rocky'ego"

Kultowy sportowy film, który motywuje od dekad. Rocky Balboa (Sylvester Stallone w jednej ze swoich najsłynniejszych ról) to drobny bokser z Filadelfii, który dostaje niepowtarzalną szansę walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Mimo że jest skazywany na porażkę, Rocky nie zamierza się poddawać i z całych sił przygotowuje się do pojedynku. Trenuje wytrwale, pokonując własne słabości i przeciwności losu.

Reklama.

"Rocky" to klasyczna historia o tym, że wiara w siebie i determinacja mogą przenieść góry. Film motywuje do podejmowania wyzwań, walki o marzenia i niepoddawania się, nawet gdy szanse na sukces wydają się znikome. Czyli idealne klimaty na nowy rok.

7. Julie i Julia (2004)

Fot. Kadr z "Julie i Julii"

Julie Powell (Amy Adams), niespełniona pisarka, która ma już dość pracy w biurze, postanawia rozpocząć wielki projekt gotowania: w rok chce przyrządzić danie z każdego przepisu ze słynnej książki kucharskiej Julii Child, ikony amerykańskich kulinariów. Przepisów jest aż 524, a Julie wszystko opisuje na swoim blogu.

Reklama.

Jednocześnie poznajemy historię samej Julii (Meryl Streep), która w latach 50. XX wieku również próbowała odnaleźć swoje powołanie. "Julie i Julia" jest więc opowieścią o dwóch kobietach, które – mimo różnych czasów i wyzwań – odnajdują radość i spełnienie w swojej pasji do gotowania, mimo że na początku wcale nie mają łatwo

Oparta na prawdziwej historii Powell "Julie i Julia" pokazuje, że nawet najnudniejsze życie można urozmaicić, jeśli tylko znajdziesz coś, co cię kręci. Motywuje, by poszukiwać pasji, nawet jeśli na początku nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. A Julie zaprowadziła do ogromnego sukcesu, którego zupełnie się nie spodziewała. Wniosek? Najlepsze może być dopiero przed nami.

Reklama.

8. Cześć, na imię mam Doris (2015)

Fot. Kadr z "Cześć, na imię mam Doris"

Doris (Sally Field) to kobieta po sześćdziesiątce, która po śmierci matki postanawia w końcu zacząć żyć pełnią życia. Zakochuje się w młodszym koledze z pracy i postanawia go zdobyć, co prowadzi do wielu zabawnych i wzruszających sytuacji. A przy okazji zaczyna ubierać się w jeszcze bardziej pstrokate ubrania, chodzi na koncerty, pojawia się na okładce płyty popularnej kapeli i zakłada profil na Facebooku.

"Cześć, na imię mam Doris" to pełna energii, optymizmu i uroku historia o tym, że nigdy nie jest za późno na zmianę życia, miłość, przyjaźń i spełnianie marzeń, chociaż czasem trzeba wyjść ze strefy komforty. Film pokazuje, że wiek to tylko liczba i że każdy zasługuje na szczęście, nawet jeśli inni patrzą na twoje decyzje spod oka.

Reklama.

: