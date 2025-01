Rewolucja na poczcie. Tego awiza już nie dostaniesz, wystarczy kilka kroków

Od początku 2025 roku znaczna część z nas będzie mogła zapomnieć o awizach i chodzeniu na pocztę. 1 stycznia w życie wchodzą tzw. e-Doręczenia. Poczta urzędowa może przychodzić do nas mailem. Co trzeba zrobić, by tę usługę aktywować i czy jest ona bezpieczna? Wyjaśniamy.