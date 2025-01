Apelują, aby trzymać trochę gotówki w domu. Ujawniono, jaka to powinna być kwota

Banki niektórych krajów w Europie skierowały apel do obywateli, zachęcając ich do podejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo finansowe w obliczu nasilającej się liczby cyberataków. Eksperci ostrzegają, że sytuacja w 2025 roku może być jeszcze trudniejsza, co wymaga od instytucji finansowych i klientów większej czujności. Z tego względu dobrze mieć w domu trochę gotówki.