Konkol oburzony występem Wyszkoni. Zapowiada sprawę w sądzie ws. utworu "Agnieszka"

Adam Konkol muzyk i założyciel zespołu Łzy oraz jego była wokalistka Anna Wyszkoni od lat mają napiętą relację. Temat wrócił przy okazji występu piosenkarki na sylwestrowym koncercie, podczas którego wykonała utwór "Agnieszka już dawno". Były kolega z grupy jest oburzony, że choć to on napisał i skomponował ten przebój, gwiazda nadal go śpiewa. Zapowiedział, że niebawem "czeka ją sprawa w sądzie". W tle chodzi o prawa do hitu.