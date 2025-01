Dużo osób się mnie pytało, czy ja nie chciałam się dłużej pobawić, a ja mówię, że czemu miałabym chcieć się dłużej pobawić, jeśli poczułam, poznając Kevina, teraz mojego męża, że to jest to i totalnie się w sobie zakochaliśmy, i co miałam mu powiedzieć? "Poczekaj, poczekaj jeszcze 5 lat, bo jestem za młoda" ? No nie.

Roksana Węgiel Dzień dobry TVN