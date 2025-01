Jaka pogoda 6 stycznia? Szereg alertów przed oblodzeniem na drogach

zachodniopomorskim – w powiatach wschodnich, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim – w powiatach północnych, mazowieckim, łódzkim – w powiatach północnych i wschodnich, lubelskim, podkarpackim – w powiatach południowych, małopolskim – w powiatach południowych.

Do godz. 9:00 w poniedziałek ostrzeżenia obowiązują w pasie od Roztocza po południowe Mazowsze, Kujawy i Pomorze Środkowe. Do godz. 13:00 alerty obowiązują od Pomorza Gdańskiego i Warmii po północ Mazowsza. Z kolei do godz. 16:00 marznący deszcz może występować na Mazurach i Podlasiu.

IMGW ostrzega ponadto przed silnym wiatrem. Takie alerty wydano w województwach podkarpackim (w powiatach bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno i jasielskim) oraz małopolskim (powiat gorlicki). Synoptycy prognozują wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 6:00 we wtorek.