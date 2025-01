Siostra zaginionej zaapelowała do kierowców samochodów, którzy przejeżdżali 3 stycznia około godz. 21:00 we wspomnianym wyżej miejscu i być może mieli włączoną kamerę w aucie. "Prosimy o ich sprawdzenie, może one coś istotnego zarejestrowały. Prosimy o jakiekolwiek wskazówki i informacje, gdzie może przebywać nasza siostra" – czytamy we wpisie pani Darii.