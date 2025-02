Jakie podejście mają specjaliści ortopedii do leczenia tego rodzaju dolegliwości?

Jakie rodzaje bólu stawów są najczęstszym powodem wizyt u Panów?

Dlaczego te właśnie stawy są najbardziej narażone?

lek. Maciej Grzeszkiewicz: Wynika to głównie z rozwoju choroby zwyrodnieniowej, która najczęściej dotyka stawów kończyn dolnych. Są one bardziej obciążone niż stawy górnych partii ciała. Choroba zwyrodnieniowa bioder i kolan to problem, który dotyka ogromnej części populacji, szczególnie osób powyżej 50. roku życia. Można śmiało stwierdzić, że stała się ona chorobą cywilizacyjną.