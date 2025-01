Krupa uciekła ze swojego domu w Kalifornii. Wszystko przez szalejące pożary

Joanna Krupa od lat dzieli życie między Polską a USA. Na co dzień wraz z córką żyje za oceanem, a do naszego kraju przylatuje do pracy między innymi przy programie "Top Model". Tymczasem celebrytka opublikowała w sieci nowy post, w którym wyznała, że "ewakuowała się razem z córką oraz zwierzętami" ze swojego domu w Kalifornii. Wszystko przez szalejące pożary.