Z nowej prognozy IMGW wynika, że pogoda w Polsce poprawi się, ale... tylko na jeden dzień. Chodzi o poniedziałek, kiedy znajdziemy się pod wpływem napływającego do nas wyżu. Możliwe są rozpogodzenia.

Duże zachmurzenie utrzyma się jednak w południowej części kraju i tam jeszcze będą występowały opady śniegu. W Tatrach i w Bieszczadach miejscami spadnie około 5 cm świeżego białego puchu. Temperatura maksymalna wyniesie od –2°C do 0°C. Chłodniej ma być w górach, około –4°C, a cieplej nad morzem, ok. 2 stopnie na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.