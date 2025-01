Ukończył studia magisterskie w Woodrow Wilson School of Foreign Affairs oraz University of Virginia w Charlottesville. W 1960 r. został magistrem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego .

Pastusiak w 1961 r. został członkiem PZPR, należał do niej aż do samorozwiązania się partii w 1990 r. Z kolei w 1999 r. przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z ramienia tego ugrupowania od 1991 do 2001 pełnił funkcję posła na Sejm I, II i III kadencji.