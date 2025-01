"Jakby wybuchła bomba atomowa". Pożary w Hollywood najbardziej odczuła konkretna ludzi

Filmowy magazyn "Variety" opublikował obszerny artykuł zatytułowany wymownie "What Hollywood Lost in the Fires" ("Co Hollywood straciło w pożarach"). Jak podkreśla, 7 stycznia luksusowa dzielnica Pacific Palisades, która "od dawna była domem dla setek pracowników branży rozrywkowej", zmieniła się w "niewyobrażalne piekło".