Poznaliśmy finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2025

Polska weźmie udział w 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, co uradowało wszystkich fanów tego największego europejskiego wydarzenia muzycznego. W 2023 roku wybuchły kontrowersje, gdy podczas publicznych preselekcji Blanka ("Solo") wygrała z Jannem, mimo że artysta z piosenką "Gladiator" wygrał głosowanie publiczności. Pojawiły się też głosy o "ustawce". Z kolei w 2024 roku reprezentanta Polski wybrała wewnętrzna komisja, a do Szwecji pojechała Luna z "The Tower".

W tym roku będzie inaczej. Aby wyłonić swojego reprezentanta, Telewizja Polska zorganizowała krajowe preselekcje, których finał zaplanowano na 14 lutego 2025 roku. Wówczas to widzowie za pomocą głosowania SMS zdecydują, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Co ciekawe, będzie liczył się tylko głos publiczności, co wydaje się celową decyzją po kontrowersjach przy wyborze Blanki.

Polskie preselekcje do Eurowizji: oto wszyscy finaliści

We wtorek ogłoszono dziesięciu finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2025. Wybrała ich specjalna komisja.

Oto cała dziesiątka (portal Dziennik Eurowizyjny udostępnił sylwetki artystów):

Chrust "Tempo" Daria Marx "Let it burn" Dominik Dudek "Hold the light" Janusz Radek "In cosmic mist" Justyna Steczkowska "Gaja" Kuba Szmajkowski "Pray" Marien "Can’t hide" Sonia Maselik "Rumours" Sw@da x Niczos "Lusterka" Tynsky "Miracle"

Wśród uczestników pojawiły się nazwiska, które były przedmiotem spekulacji w mediach, takie jak Justyna Steczkowska, faworytka fanów z 2024 roku czy Dominik Dudek, który brał również udział w preselekcjach 2023.

Kilka dni temu Pudelek zaprezentował też nieoficjalną listę artystów, która pokrywa się z tą oficjalną. Z jednym wyjątkiem: Sarę James zastąpił Janusz Radek. W poniedziałek media poinformowały nieoficjalnie, że 16-letnia gwiazda, która miała wystąpić z utworem "Tiny Heart", miała zrezygnować z udziału. Podobno w ostatniej chwili chciała zmienić utwór, lecz nie pozwala na to regulamin. To jednak niepotwierdzone informacje.

Finał polskich preselekcji do Eurowizji 2025 odbędzie się 14 lutego 2025 roku w studiu nagraniowym TVP. Koncert będzie transmitowany na żywo, a widzowie będą mogli oddać swoje głosy na wybranego artystę. Po zakończeniu głosowania TVP opublikuje pełne wyniki.

