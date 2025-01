Izabela Nowikowska, Dyrektorka HR Pernod Ricard CEE. Foto mat. prasowe

Jak różnorodność zespołów, zarówno pod względem wieku, jak i doświadczeń, wpływa na efektywność pracy?

Różnorodne zespoły to źródło inspiracji i innowacji. Każda osoba wnosi unikalną perspektywę, co sprzyja wymianie wiedzy, opinii i doświadczeń. Dzięki zróżnicowanym wiekowo zespołom, starsi pracownicy i pracowniczki uczą się nowych technologii i podejść, podczas gdy młodsze osoby czerpią z doświadczenia i wiedzy swoich mentorów i mentorek. Taka synergia przekłada się na większą kreatywność oraz zdolność zespołów do znajdowania rozwiązań.

W jaki sposób firma rozwija politykę wspierania różnorodności w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania zatrudnionych osób i rynku?

Rozumiemy, jak ważne jest dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb pracowników, pracowniczek i rynku. Dlatego inwestujemy w rozwój zawodowy oferując bogaty program szkoleń dla osób na stanowiskach eksperckich i managerskich. Od 10. lat prowadzimy również program stażowy „Za dobrą karierę!”, który wspiera współpracę między młodszym pokoleniem, a bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami. Uwzględniamy także różnorodne oczekiwania generacyjne w naszej ofercie benefitów i sposobu pracy.

Zatem jakie działania podejmuje firma, aby monitorować postępy w obszarze różnorodności, równości i włączenia?

Aby skutecznie mierzyć nasze postępy, wykorzystujemy różnorodne narzędzia i wskaźniki. Kluczowym elementem jest coroczne badanie opinii pracowników i pracowniczek "I say", które zawiera specjalne moduły poświęcone inkluzywności. Wyniki tego badania wskazują, jakie obszary wymagają wsparcia lub zmian, a także pozwalają ocenić postęp w czasie. Wprowadziliśmy również narzędzia samooceny i edukacji w zakresie D&I, z których skorzystało już 85% naszego zespołu. Regularnie monitorujemy także wskaźniki, takie jak równowaga płci czy równość płacowa.

Czy osiągnięcie równowagi płci, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, stanowi wyzwanie w Państwa branży?

Jednym z kluczowych problemów, niezależnie od sektora, jest potrzeba uświadamiania i eliminowania nieświadomych uprzedzeń, które mogą wpływać na decyzje dotyczące awansów i rozwoju zawodowego. W Wyborowa S.A. podjęliśmy działania w tym kierunku, wprowadzając obowiązkowe szkolenia dla liderów i liderek. Mają one na celu pomoc w identyfikacji i neutralizacji takich uprzedzeń, co pozwala zapewnić równe szanse wszystkim – bez względu na płeć czy inne cechy.

Foto mat. prasowe.

Stawiamy na transparentność i sprawiedliwość w procesach rekrutacyjnych i promocyjnych, opierając je na kompetencjach, doświadczeniu i wiedzy. Równowaga płci na najwyższych szczeblach zarządzania od lat jest naszym priorytetem, dzięki czemu, w ciągu ostatnich trzech lat, zwiększyliśmy reprezentację kobiet w zarządzie Pernod Ricard w Central Europe z 20% do 45%. Uważamy to za wyraźny dowód na skuteczność naszych działań. Dodatkowo, regularnie analizujemy i niwelujemy lukę płacową, dbając o to, by wynagrodzenia były równe i sprawiedliwe. To wszystko stanowi naszą odpowiedź na wyzwania związane z budowaniem równowagi płci w miejscu pracy.

Jak zaangażowani są liderzy i menedżerowie w działania związane z D&I?

Dążymy do tego, aby różnorodność i inkluzywność były nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej. Nasi liderzy i liderki odgrywają kluczową rolę w realizacji tych wartości. Uczestniczą w dedykowanych szkoleniach, które pomagają im rozpoznawać i przeciwdziałać nieświadomym uprzedzeniom, co przekłada się na bardziej sprawiedliwe decyzje w codziennej pracy.

Ponadto, powołaliśmy grupę „Równo-ważni” – wewnętrznych Ambasadorów i Ambasadorek D&I, reprezentujących różne szczeble organizacyjne i lokalizacje. Dzięki ich zaangażowaniu inicjatywy na rzecz inkluzywności są realizowane w całej firmie, od biur i działów sprzedaży po zakłady produkcyjne.

Jesienią dodatkowo zrealizowaliśmy kampanię „Nas różnice inspirują!”, która pokazała jak z pozoru różne osoby łączą swoje perspektywy i tworzą przestrzeń do współpracy. Dzięki zewnętrznej komunikacji z potencjalnymi kandydatami i kandydatkami oraz komunikacji wewnętrznej, kampania spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno wśród naszych pracowników i pracowniczek, jak i osób spoza firmy. To doskonały przykład na to, jak różnorodność nie tylko nas definiuje, ale i wzmacnia jako zespół.

Jak angażujecie pracowników z różnych lokalizacji i kultur w działania firmy?

Angażowanie zespołów z różnych lokalizacji i kultur jest dla nas zarówno wyzwaniem, jak i szansą na rozwój. Korzystamy z platform online, które pozwalają wszystkim osobom uczestniczyć w spotkaniach i inicjatywach niezależnie od miejsca pracy oraz współpracujemy z lokalnymi liderami i liderkami, aby dostosować kampanie do specyfiki każdej lokalizacji. Takie podejście zwiększa ich skuteczność i poziom zaangażowania.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie kulturowe w naszych międzynarodowych zespołach, to jest ono dla nas niezwykle cenne. Dzięki współpracy osób z różnych kultur możemy lepiej rozumieć potrzeby globalnych klientów i tworzyć bardziej innowacyjne rozwiązania. Wspieramy atmosferę, w której każdy czuje się doceniony i może wnieść swoją unikalną perspektywę, co wzmacnia nasze działania i pozwala osiągać lepsze rezultaty.