Volkswagen Tayron to drugi co do wielkości SUV marki z Wolfsburga w Europie oraz czwarty model produkowany w największej fabryce Grupy Volkswagen, obok Golfa, Tiguana i Tourana. Na polskim rynku ten wszechstronny i wyrafinowany samochód osobowy z pięcioma lub siedmioma miejscami ma do zaoferowania szeroką gamę silników, pięć wersji wyposażenia, nowe technologie oraz wyrazisty design.

Nowy model Volkswagena wyjeżdża na polskie drogi z siedmioma wydajnymi układami napędowymi do wyboru. Podstawowa wersja auta dysponuje silnikiem 1.5 eTSI o mocy 150 KM. Pozostałe jednostki to 2.0 TDI 193 KM, 2.0 TDI 150 KM, 2.0 TSI 204 KM i 2.0 TSI 265 KM. Alternatywą dla nich są dwa silniki hybrydowe typu plug-in o mocy 204 i 272 KM, wspierane przez akumulator o pojemności netto 19,7 kWh.

Tayron eHybrid to pojazd, który sprawdzi się w roli samochodu elektrycznego do codziennej jazdy. To przede wszystkim zasługa zasięgu, jakim może pochwalić się zamontowany na jego pokładzie silnik elektryczny. Otóż innowacyjne hybrydy typu plug-in nowej generacji są w stanie pokonać na samym prądzie trasę wynoszącą ponad 100 km.

O modelu VW Tayron można też mówić jako samochodzie rodzinnym. W pięcioosobowej wersji do dyspozycji jest nawet 885 litrów przestrzeni bagażowej. Wyjątkowo przestronny przedział pasażerski i bagażowy czyni z niego godną uwagi propozycję na wakacyjne podróże. Natomiast w wersji siedmioosobowej docenią go miłośnicy koni lub rekreacyjnych wyjazdów, jako że daje możliwość holowania przyczepy o masie do 2,5 tony.

Auto imponuje wnętrzem na poziomie segmentu premium, bardzo wysoką jakością wykończenia oraz bogatym wyposażeniem standardowym. Podstawowa odmiana Life oferuje m.in. dziewięć poduszek powietrznych, trójstrefową automatyczną klimatyzację, 10-kolorowe oświetlenie ambientowe, wielofunkcyjny system personalizacji wrażeń z jazdy, cyfrowe wskaźniki i rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach.

Intuicyjny system infotainment składa się z ekranu dotykowego o przekątnej 32 cm z funkcją nawigacji i bezprzewodowym podłączeniem Bluetooth smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto, systemu radiowego Radio Ready 2 Discover z głośnikami z przodu i z tyłu, radia cyfrowego DAB+ oraz złącza USB-C z mocą ładowania do 45 W. Na wyświetlacz można przenieść wybrane aplikacje z telefonu i tam je obsługiwać.

Pozostałe wersje wyposażenia najnowszego modelu Volkswagena to Elegance i R-Line, wyposażone w fotele z funkcją masażu. Pierwszy wariant posiada dodatkowo dźwiękoszczelne szyby, a drugi adaptacyjne zawieszenie DCC Pro. Z myślą o polskich kierowcach producent przygotował również odmiany Life Plus i R-Line Plus, których wyróżnikami są kolejno np. przyciemniane szyby i panoramiczny szklany dach.

Innowacyjny SUV z Wolfsburga dysponuje oczywiście najnowszą generacją systemów wspomagających kierowcę w zakresie hamowania awaryjnego, zmiany pasa ruchu, monitorowania pieszych, rozpoznawania znaków drogowych czy wysiadania z auta. Wśród atrakcyjnych opcji wyposażenia na szczególną uwagę zasługuje sterowanie głosowe zintegrowane z opartym na sztucznej inteligencji narzędziem ChatGPT.

Wyrazistość VW Tayron prezentuje również od strony designu. Mierzący 4,8 m długości samochód z ostro zarysowanymi liniami w stylistyce nadwozia posiada podświetlane logo z przodu i z tyłu, tylne światła LED 3D, a także 17-calowe felgi aluminiowe w standardzie. We wnętrzu zastosowano takie materiały jak mikrofibra ArtVelours Eco i prawdziwe drewno.

Więcej informacji o pełnej gamie układów napędowych, kilku odmianach wyposażeniowych, szerokim zakresie systemów asystujących, licznych rozwiązaniach designerskich i dodatkowych opcjach w Volkswagenie Tayronie znajdziecie na oficjalnej stronie modelu producenta. W ramach przedsprzedaży na samochód można złożyć zamówienie online, korzystając z konfiguratora cenowego.