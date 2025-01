Naukowczynie twierdzą, że odkryły "naturalny Ozempic". Ich tabletki mają zmienić odchudzanie

Ozempic to lek na cukrzycę, na punkcie którego świat oszalał, gdy okazało się, że jego "skutkiem ubocznym" jest odchudzanie i to w tempie iście ekspresowym. Problem w tym, że nie jest to główne przeznaczenie leku, a używanie go w ten sposób niesie ze sobą śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje. Teraz naukowczynie stworzyły suplement diety, który okrzyknęły "naturalnym Ozempicem". Czy to nie brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe?