Czy FC Barcelona straci swój filar defensywy? Juventus już zaciera ręce

Ronald Araujo jest jednym z filarów defensywy FC Barcelony. Wychodzi na to, że może stać się bohaterem transferowego hitu sezonu 2024/2025. Według doniesień z hiszpańskich i włoskich mediów Urugwajczyk może opuścić Camp Nou i dołączyć do Juventusu Turyn. Spekulacje na ten temat nabrały tempa, gdy okazało się, że „Stara Dama” jest gotowa zaproponować zarówno atrakcyjną kwotę transferu, jak i wysoki kontrakt dla zawodnika. Co to oznacza dla Barcelony i jak Hansi Flick zamierza poradzić sobie z potencjalną stratą tak ważnego zawodnika?