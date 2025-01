Tyle zarabia się w sieci Aldi. Wszyscy pracownicy dostali podwyżki

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2025 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie w Polsce. Osoby zatrudnione na pełen etat mogą zarabiać obecnie co najmniej 4666 zł brutto.

Sprzedawcy zarabiają od nowego roku od 5360 do 6110 zł brutto.

"Do ręki" będzie to zatem kwota od 3,9 do prawie 4,5 tys. zł.