Serwis The Nation Thailand podaje w środę (15 stycznia), że policja aresztowała 31-letniego Polaka w apartamencie w dzielnicy Sathorn w Bangkoku pod zarzutem dopuszczenia się obscenicznego zachowania wobec kobiety.

Polak aresztowany w Tajlandii. Skandalicznie zachował się wobec przypadkowej kobiety

Dla kobiety była to bardzo nieprzyjemna sytuacja. Z tego względu złożyła ona skargę na policję, domagając się oficjalnych przeprosin od mężczyzny.

Policji udało się ustalić, że mężczyzna to obywatel Polski o imieniu Piotr, który wynajmuje mieszkanie w pobliżu sklepu, gdzie miał miejsce incydent. Z relacji mediów wynika, że miał on powiedzieć, iż wykonywał podobne gesty wcześniej w lokalach rozrywkowych i nie miał z tego powodu żadnych nieprzyjemności.

Polakowi może grozić nawet 10 lat więzienia

Mężczyzn jest też zdania, że nie złamał tajskiego prawa i ma zamiar wkrótce wrócić do Polski. Inaczej uważają służby w tym kraju, które wydały nakaz jego aresztowania "w związku z zarzutem popełnienie obscenicznego zachowania wobec osoby powyżej 15. roku życia".

Zgodnie z artykułem 278 Kodeksu karnego w Tajlandii przestępstwo to podlega karze do 10 lat więzienia i/lub grzywnie w wysokości 200 tys. bahtów. Jest to około 24 tys. złotych.