Stylowy, elegancki, imponujący. To tylko kilka przymiotników, jakie przychodzą na myśl, gdy na ulicy mija nas samochód z logo, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Lexus to synonim, nie może być inaczej, luksusu. Czy jednak luksus da się zamknąć w bryle miejskiego crossovera segmentu B? Twórcy Lexusa LBX pokazali, że to możliwe.

Fot. materiały prasowe

Premiera Lexusa LBX miała miejsce rok temu. Dzisiaj po europejskich drogach jeździ ponad 16 tysięcy tych kompaktowych modeli. W Polsce natomiast w nieco ponad pół roku stał się on zdecydowanym liderem swojego segmentu.

Czy fakt, że to właśnie LBX zakończył ubiegły rok na szczycie tabelek popularności tej prestiżowej marki, powinien dziwić? I tak, i nie.

Nie da się ukryć, że Lexus budzi skojarzenia raczej z samochodami znacznie wyższych klas, a LBX-owi daleko do przestronnej limuzyny. I wydawałoby się, że przeciętny klient marki raczej nie odwiedza jej salonu z pytaniem, czy może w katalogu nie znalazłoby się coś, mniejszego, idealnego nie tylko do szybkiego przemieszczania się po mieście, ale i na spontaniczne wypady poza…

Ale może dokładnie tak jest? Może to właśnie niezobowiązujący miejski charakter jest dzisiaj najbardziej pożądaną cechą? Może nawet ci z nas, którzy przez lata przyzwyczaili się do jazdy poważnymi, eleganckimi pojazdami segmentu E, pragną nieco więcej spontaniczności i luzu, jaki daje auto mierzące odrobinę ponad cztery metry długości?

Oczywiście, nazwa Lexus zobowiązuje. LBX nie jest kompaktem, który aspiruje do bicia rekordów popularności (choć, jak już wspomnieliśmy, świetnie sobie w tych wyścigach radzi). To pojazd stworzony z dbałością o szczegóły i detale, które sprawią, że wsiadając do niego, będziemy mieć poczucie wyjątkowości.

LBX, czyli Lexus Breakthrough Crossover

Nazwa LBX nie jest przypadkowa. Lexus pragnie podkreślić, że jest to nie tyle nowy dodatek do jego portfolio, co dodatek “przełomowy”. Lexus Breakthrough Crossover zdecydowanie dorównuje temu określeniu, tylko na niego spójrzcie:

Jeśli chodzi o właściwości jezdne - nie ma tu wielu niespodzianek, ale też w aucie tego segmentu być ich nie powinno. LBX został wyposażony w napęd hybrydowy o mocy 136 KM. Prowadzi się świetnie, bez względu na to, czy meandrujecie wąskimi, miejskimi uliczkami, czy robicie dłuższą trasę drogą szybkiego ruchu.

Co ważne, kompaktowy Lexus lubi też wypady za miasto: Spory prześwit oraz duże koła gwarantują, że pokonacie nie tylko najwyższe krawężniki na starym mieście, ale też muldy leśnych dróg. Skoro o drogach o słabszej przyczepności mowa, LBX może pochwalić się napędem na cztery koła E-FOUR, co zdecydowanie pomaga na tego rodzaju szlakach.

Sporą niespodzianką jest też cudownie niskie zużycie paliwa. Producent podaje 4,4 l na 100 km, co jest niesamowicie zadowalającym wynikiem, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę zwyczajowe wahania i różnice pomiędzy jazdą w mieście i trasą. Tak czy inaczej, tego rodzaju liczby potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego kierowcy, nawet tego, który na co dzień przyzwyczajony jest do zupełnie innych wartości.

Wygląd zewnętrzny, wpisujące się w estetykę crossoverów i niskie zużycie paliwa to chyba jedyne cechy nawiązujące do rodowodu LBX. Wystarczy bowiem chwycić za klamkę, aby przekonać się, że mamy do czynienia z pojazdem aspirującym do zupełnie innej ligi.

Auto posiada bowiem mechanizm elektronicznych klamek. Od środka otwieramy drzwi przyciskiem, natomiast z zewnątrz - jedynie dotykamy wewnętrznej strony nieruchomej klamki. System wpuści nas wtedy, gdy wykryje, że mamy przy sobie inteligentny kluczyk.

Systemy bezpieczeństwa, w jakie wyposażono LBX-a również pochodzą z wysokiej półki. Lexus Safety System +, system multimedialny z dotykowym ekranem w standardzie, bezprzewodową łącznością ze smartfonami oraz klimatyzacja oparta na chmurze - to tylko kilka wybranych elementów, które zdecydowanie robią wrażenie. Jeśli chcecie je jeszcze podkręcić, możecie wybrać opcję z cyfrowymi zegarami, pozwalającymi na personalizację danych, które będą się na nich pojawiać.

“Personalizacja” to swoją drogą słowo, które wpisane jest w DNA LBX-a. Lexus daje nam tu bowiem ponadprzeciętne możliwości, jeśli chodzi o dostosowanie wnętrza do własnych potrzeb i preferencji.

Wybierz swoją atmosferę

Konfiguracja to w świecie motoryzacji nic nowego. Niezależnie od marki, poszczególne modele różnią się między sobą rodzajami napędów, klasą wyposażenia czy innymi detalami. Rzadko jednak mamy do czynienia z tak daleko posuniętą personalizacją, jak w przypadku Lexusa.

LBX jest dostępny, uwaga, aż w 70 kombinacjach lakieru oraz kolorystyki wnętrza. Sporo. Ale jeśli rzeczywiście samochód ma “oddawać charakter właściciela”, jak chcą jego twórcy, to rzeczywiście trzeba tu otworzyć całą gamę możliwości. I Lexus właśnie to robi.

17 wariantów kolorystycznych, w tym osiem wersji dwukolorowego malowania nadwozia z kontrastującym czarnym dachem, to paleta, z której każdy wybierze coś, co odpowiada jego temperamentowi. Do dyspozycji mamy standardowe, stonowane kolory z metalicznym połyskiem, ale też energetyczny żółty czy nasyconą czerwień. Nie zabrakło też mocno trendującej od lat ciepłej miedzi.

Wyposażenie wnętrza również komponujemy wedle własnego gustu, choć Lexus mówi tu raczej o “atmosferach”, które możemy stworzyć. Do dyspozycji mamy wersje dynamiczne lub eleganckie; bardziej formalne lub mniej; skórzane lub zamszowe; i tak dalej - wymieniać można, jak się domyślacie, długo.

Co ciekawe, w opcjach znajduje się również tapicerka, wykonana w całości ze skóry wegańskiej. Kolor i materiał obicia foteli i kanap to jedno. Nasze osobiste preferencje mogą również znaleźć odzwierciedlenie, przykładowo, w pakietach listew bocznych czy obiciu bagażnika.

Marzycie o systemie audio klasy premium? W LBX-ie dostajecie jeszcze więcej: 13 głośników Mark Levinson, zaprojektowanych specjalnie dla tego modelu. Zależy wam na bezpieczeństwie? Koła zimowe z oponami renomowanych producentów można wyposażyć w oryginalne czujniki ciśnienia oraz zestaw zabezpieczeń antykradzieżowych, również stworzonych dla tego wyjątkowego Lexusa. Planujecie wyjazdy na rowery czy na narty? Belki dachowe umożliwią montaż bagażnika. Jak już mówiliśmy, katalog opcji jest tu naprawdę potężny i dostosowany do waszego stylu życia.

