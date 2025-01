Zamiast Misia z Krupówek pojawia się Miś Plushak

Plushak zachęca do skorzystania z promocji, genialnie naśladując aroganckiego misia z Krupówek: – Halo, ale, to nie ma tak. Zapłaćcie dwadzieścia złotych, miejcie do 300GB internetu i nie ma sprawy... Obojętne czy nagrywasz, czy cokolwiek. To my tu stoimy i mówimy, że... – parodiuje sytuację sprzed roku brązowy miś, wzbudzając śmiech przechodniów, którzy zdają się pamiętać słynne nagranie.