"Kościół to korporacja uniemożliwiająca zmiany". Z czego wynika bezkarność księży?

Dlaczego Polacy, mimo ujawnianych afer, wciąż masowo wspierają Kościół? Artur Nowak, autor książki "Zakrystia" mówi wprost: Kościół to doskonale zorganizowana korporacja, której struktura uniemożliwia zmiany. Jak funkcjonuje "system lojalności", który zapewnia księżom bezkarność? Co łączy mafię z watykańskim systemem finansowym? Czy celibat to jedynie fasada, za którą kryje się coś znacznie mroczniejszego? Dlaczego instytucja, która powinna być duchowym wsparciem, stała się miejscem systemowej patologii, finansowych przekrętów i niewyobrażalnej władzy hierarchów? Na wszystkie niewygodne pytania dotyczące kościoła odpowie Artur Nowak w rozmowie z Jackiem Pałasińskim. Zapraszamy!